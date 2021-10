Snooker

Northern Ireland Open - John Higgins brilliert im Finale gegen Mark Allen mit einer Total Clearance

John Higgins knüpft im Finale der Northern Ireland Open nahtlos an seine Top-Leistungen aus den vergangenen Tagen an. Im 14. Frame spielt er eine Total Clearance von 136 Punkten und geht damit gegen Lokalmatador Mark Allen 8:6 in Führung. Es war Higgins zweites Century Break in diesem Endspiel.

00:02:51, vor 7 Minuten