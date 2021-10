Snooker

Nothern Ireland Open: Ronnie O'Sullivan macht Sieg gegen Andy Hicks perfekt - mit einem Schönheitsfehler

Ronnie O'Sullivan hat das Sechszehntelfinale der Northern Ireland Open in Belfast erreicht. Die Nummer drei der Welt setzte sich 4:1 gegen Andy Hicks durch. Auf dem Weg zum Century in Frame fünf unterläuft "The Rocket" jedoch ein Schönheitsfehler.

