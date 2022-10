Chen hatte im ersten Frame nur einen Ball gespielt, auch in den nächsten Durchgängen bekam er kaum mehr Tischzeit. Mark Allen ließ den Fuß auf dem Gaspedal und zog dank Breaks von 85 und 92 Punkten auf 3:0 davon.

Erst im vierten Frame bekam Chen mehr Spielanteile, aber eine 50 war die Grundlage zum Framegewinn für Allen. Nach nur 52 Minuten war der Arbeitstag für ihn beendet.

Ad

Beim 4:2 von Mark Williams über Alexander Ursenbacher legten beide grandios los. Der Schweizer startete mit einer langen Roten zu einem Break von 118 Punkten.

Snooker Erstmals veröffentlicht: O'Sullivan weint nach WM-Titel im TV-Studio UPDATE 15/10/2022 UM 15:10 UHR

Die Antwort war eine 139 von Williams, das bisher höchste Break der Northern Ireland Open.

Williams und Robertson beißen sich durch

In dieser Schlagzahl ging es aber nicht weiter. Der dritte Frame war umkämpft. 37 Minuten brauchte Williams, um in Führung zu gehen. Nach dem 3:1 für den Waliser schöpfte Ursenbacher noch einmal Hoffnung, als er auf 2:3 verkürzte. Doch eine 78 von Williams machte diesen Hoffnungen ein Ende.

Neil Robertson musste sich zwar mit einem Top-Break von nur 48 Punkten begnügen, feierte aber trotzdem einen 4:2-Arbeitssieg über Fan Zhengyi. Fan begann sehr unsicher, so dass Robertson die ersten beiden Frames gewann.

Im dritten Durchgang lief es dann aber bei Fan flüssig: Mit einer 91 holte er seinen ersten Frame. Der Australier vergrößerte seinen Vorsprung zwar wieder, doch mit einer 102 kam Fan erneut heran. Im sechsten Frame nutzte er dann aber seine Chance nicht.

Selby nutzt die Schlüsselmomente

Mark Selby gestand nach seinem Match freimütig ein, dass er mit Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Trotzdem setzte er sich mit 4:2 gegen Sam Craigie durch. Vor allem auf seine Safeties konnte sich der viermalige Weltmeister verlassen.

Allerdings agierte auch Craigie in diesem Bereich stark, so dass sie sich oftmals gegenseitig neutralisierten. Cragie hatte zwar mit einer 111 für das höchste Break im Match gesorgt, aber in den Schlüsselmomenten war Selby verlässlicher.

Xiao Guodong beendete sein schnelles 4:0 über Weltmeisterin Mink Nutcharut mit einer 101, nachdem er zuvor schon Breaks von 50 und 92 Punkten gespielt hatte.

In den letzten Matches der ersten Runde feierte auch John Higgins einen Arbeitssieg. Gegen Fergal O’Brien gewann er mit 4:2. Jack Lisowski dagegen scheiterte überraschend mit 2:4 gegen Li Hang. Zhou Yuelong hatte bei seinem 4:1 über den nordirischen Wildcard-Spieler Robbie McGuigan keine Mühe.

Das könnte Dich auch interessieren: O'Sullivan schlägt Kleckers in Belfast - auch Allen sicher weiter

Ursenbacher beeindruckt gegen Williams mit großartigem Ball

Snooker Snooker-Star Mark Allen spricht erstmals über Insolvenz: "Bisschen peinlich" UPDATE 14/10/2022 UM 14:18 UHR