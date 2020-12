Snooker

O'Sullivan, Selby und Robertson: Top 10 Flukes des Jahres 2020

Neben vielen genialen Momenten am Snookertisch gab es auch 2020 eine Reihe von Glücksstößen - sogenannten Flukes - bei denen der Spieler einen Ball unabsichtlich beziehungsweise durch glückliche Umstände in eine Tasche versenkte. Auch Weltmeister Ronnie O'Sullivan, Mark Selby und Neil Robertson sind in der Liste der Top 10 Flukes des Jahres.

00:03:38, 27 angesehen, 24/12/2020 Am 14:32