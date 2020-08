O’Sullivan mit rasanten Breaks | Robertson, Higgins und Maflin weiter

Ronnie O’Sullivan brauchte nur gut 82 Minuten, um bei seinem ersten Auftritt bei der Weltmeisterschaft mit 8:1 gegen Thepchaiya Un-Nooh in Führung zu stürmen. Der fünfmalige Weltmeister war voller Spielfreude und zeigte unglaubliches Breakbuilding. Der Thailänder war ohne Chance. Mit Breaks von 101, 85, 115, 74, 88 und 76 Punkten stürmte O’Sullivan auf 6:0 davon.

Bei Thepchaiya Un-Nohh klappte in dieser Phase nichts. Seine langen Einsteiger fielen nicht, und auch mit seinem Safe-Spiel setzte er Ronnie O’Sullivan nicht unter Druck. Erst im siebten Frame zeigte er mit einer 69 seine Qualität. Dann aber übernahm O’Sullivan wieder das Kommando. Mit zwei Vierziger-Breaks holte er das 7:1 und beendete die Session mit einer 65 zum 8:1.

Neil Robertson hat mit einem 10:5 über Liang Wenbo das Achtelfinale erreicht. Schon in der ersten Session war der Australier der bessere Spieler und schaffte zwei Centuries und zwei weitere Breaks von mehr als 50 Punkten. Trotzdem führte er nur mit 5:4. Liang holte sich die engen Frames und beendete die Session mit einer 113. Der Chinese startete am Abend dann auch mit einem brillanten Break von 82 Punkten aus einem sehr schwierigen Bild, aber Breaks von 97 und 89 Punkten halfen Robertson in die Erfolgsspur zurück. Der Australier spielte danach zwar nicht fehlerlos, aber die Fehlerquote bei Liang war deutlich höher.

John Higgins buchte mit einem 10:5 gegen Matthew Stevens sein Ticket für das Achtelfinale und zeigte sich danach zufrieden: „Das war ein hartes Match; Matthew 10:5 zu schlagen ist eine gute Leistung.“ Der Schotte hatte nach der ersten Session mit 6:3 geführt, aber am zweiten Tag erwischte Stevens mit einer 138 den besseren Start. Higgins konnte sich aber auf sein Matchplay verlassen. Zwar schaffte er es nicht, Frames aus einer Chance zu gewinnen, aber er baute seine Führung auf 8:4 aus. Die Vorentscheidung fiel im 14. Frame.

Matthew Stevens hatte die Chance, auf 6:8 zu verkürzen. Doch Higgins brachte ihn in einen heftigen Snooker. Später verschoss der Waliser dann auch noch Gelb. Higgins räumte die Farben ab und hatte den Frame auf Schwarz gewonnen. Im nächsten Durchgang legte er dann mit einer 53 den Grundstein zum Sieg.

Higgins trifft nun auf Kurt Maflin, der als erster Qualifikant die zweite Runde erreichte. Der Norweger setzte sich in einem hochklassigen und sehr spannenden Match mit 10:8 gegen den Vorjahres-Halbfinalisten Davis Gilbert durch. Sechs Centuries spielten die beiden und stellten damit einen neuen Rekord für ein Erstrunden-Match bei der WM auf. Vier dieser Hunderter-Breaks schaffte Maflin. In einem über weite Strecken nervösen 17. Frame schaffte Maflin dank einer 63 das 9:8. Im 18. Frame hatten dann beide ihre Chancen, aber mit einer Clearance von 25 Punkten bis Pink machte Maflin seinen ersten Sieg im Crucible Theatre perfekt.

Nur noch drei Frames fehlen Yan Bingtao zu seinem ersten Sieg im Crucible Theatre. Bei seiner zweiten WM-Teilnahme ist er gegen Elliot Slessor mit 7:1 in Führung gegangen; wegen Überlänge war die Session vorzeitig abgebrochen worden. WM-Neuling Slessor litt sichtlich unter seiner Nervosität und kam mit dem besonderen Druck bei der Weltmeisterschaft nicht zurecht. Mit einem Top-Break von 119 Punkten war Yan mit 4:0 in Führung gegangen, ehe Slessor seinen ersten Frame holte. Das änderte aber nichts an den Kräfteverhältnissen.

