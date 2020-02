Players Championship 2020: Alle Infos zum großen Treffen der Saison-Besten

Preisgeld

Sieger: 125.000,00 £ (148.750,00 €)

unterlegener Finalist: 50.000,00 £ (59.500,00 €)

Halbfinale: 30.000,00 £ (35.700,00 €)

Viertelfinale: 15.000,00 £ (17.850,00 €)

Achtelfinale: 10.000,00 £ (11.900,00 €)

Höchstes Break: 10.000,00 £ (11.900,00 €)

Preisgeld gesamt: 385.000,00 £ (458.150,00 €)

Spieler, die ihr erstes Match (Achtelfinale) verlieren, bekommen ihr Preisgeld ausbezahlt, aber es wird in der Weltrangliste nicht angerechnet.

Distanzen

Auch in diesem Jahr wird wieder bei der Players Championship schon ab der ersten Runde über „Best of 11“ gespielt (bis zum Halbfinale einschließlich). Das Finale läuft über „Best of 19“ (9 + maximal 10 Frames).

History

2011: Shaun Murphy - Martin Gould 4:0

2012: Stephen Lee - Neil Robertson 4:0

2013: Ding Junhui - Neil Robertson 4:3

2014: Barry Hawkins - Gerard Greene 4:0

2015: Joe Perry - Mark Williams 4:3

2016: Mark Allen - Ricky Walden 10:6

2017: Judd Trump - Marco Fu 10:8

2018: Ronnie O’Sullivan - Shaun Murphy 10:4

2019: Ronnie O’Sullivan - Neil Robertson 10:4

(bis 2016 war die Players Championship oder das PTC Grand Final das Abschluss-Turnier der PTC-Serie bzw. der European und Asian Tour)

Maximum-Breaks

2013 Ding Junhui (Viertelfinale gegen Mark Allen 4:3)