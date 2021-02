Spieler, die ihr erstes Match (Achtelfinale) verlieren, bekommen ihr Preisgeld ausbezahlt, aber es wird in der Weltrangliste nicht angerechnet.

Auch in diesem Jahr wird wieder bei der Players Championship schon ab der ersten Runde über „Best of 11“ gespielt (bis zum Halbfinale einschließlich). Das Finale läuft über „Best of 19“ (9 + maximal 10 Frames).