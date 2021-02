Snooker

Players Championship: John Higgins startet überragend mit drei Century Breaks gegen Jordan Brown

John Higgins ist überragend in die Players Championship gestartet. Der viermalige Weltmeister spielte in seinem Erstrundenduell gegen den frischgebackenen Welsh-Open-Champion Jordan Brown drei Century Breaks in den ersten drei Frames. Die Total Clearance von 133 Punkten war dabei das höchste Break von Higgins.

