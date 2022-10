"Wenn man den Preis für seine sportlichen Leistungen bekäme, hätte ich ihn wahrscheinlich schon ein paar Mal gewonnen", resümierte O'Sullivan in der zweiteiligen Dokumentation "Seventh Heaven", die am Samstag (21:00 Uhr) im Free-TV auf Eurosport 1 und bei discovery+ zu sehen ist.

Seine erste Nominierung für die Sportlerwahl erhielt The Rocket im Jahr 2020, nachdem er seine sechste Weltmeisterschaft gewonnen hatte.

In der öffentlichen Wahl verlor er damals aber gegen Formel-1-Star Lewis Hamilton, der in diesem Jahr mit dem siebten WM-Titel den Rekord von Michael Schumacher eingestellt hatte. O'Sullivan kam nicht einmal unter die Top drei.

Daher glaubt der Brite: "Ich könnte wahrscheinlich jedes Turnier gewinnen, kein einziges Spiel verlieren, zwölf Maximum Breaks erreichen und sie würden immer noch einen Grund finden, mir die Auszeichnung nicht zu geben."

Ronnie O'Sullivan würde sich über Wahl freuen

Weiter ergänzte O'Sullivan : "Was nützt es, an einem Rennen teilzunehmen, das man nicht gewinnen kann? Ich schenke dem also nicht allzu viel Aufmerksamkeit, denn mir fällt kein britischer Sportler ein, der seinen Sport so dominiert hat, so erfolgreich war wie ich."

Er würde sich dennoch freuen, die Auszeichnung zu gewinnen. "Aber ich verstehe natürlich, dass es andere Sportler gibt, die mir in Sachen Popularität vielleicht voraus sind. Es ist wahrscheinlich eher ein Beliebtheitswettbewerb und die Sportart, die man betreibt", meinte der Snooker-Superstar. In diesem Jahr findet die Verleihung am 19. Dezember statt. Der Gewinner des "SPOTY" wird durch eine öffentliche Abstimmung aus einer Vorauswahl bestimmt.

In den vergangenen fünf Jahren wurden Tennis-Nachwuchsstar Emma Raducanu (2021), Hamilton (2020), Cricketspieler Ben Stokes (2019), Tour-de-France-Sieger Gerraint Thomas (2018) sowie Leichtathletik-Ass Mo Farah (2017) ausgezeichnet.

Die Home-Nations-Serie kehrt am Sonntag mit den Northern Ireland Open live und exklusiv auf Discovery+ zurück. Außerdem erscheint ab Samstag um 21:00 Uhr die zweiteilige Dokumentation "Seventh Heaven", in der der historische WM-Titel von Ronnie O'Sullivan in diesem Jahr beleuchtet wird.

