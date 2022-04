Snooker

Ronnie O'Sullivan und sein Meisterstück 1997: Das schnellste Maximum-Break der Snooker-Geschichte

Am 21. April 1997 gelang Ronnie O'Sullivan im Rahmen der Snooker-Weltmeisterschaft im Crucible Theater von Sheffield gegen Mick Price mit dem schnellsten Maximum-Break der Geschichte Historisches. In nur 5:08 Minuten (korrigierte offizielle Zeit) räumt The Rocket den kompletten Tisch ab und macht damit seinem Spitznamen alle Ehre. Für seine 147 bekommt O'Sullivan insgesamt 165.000 Pfund Preisgeld.

