"Wenn man sich Sportler anschaut, gibt es viele, die ich bewundere", sagte O'Sullivan im exklusiven Gespräch mit "Eurosport.uk". Besonders Leichtathleten haben es dem passionierten Läufer angetan.

"Ich bin natürlich ein großer Fan der Leichtathletik und ich bin ein Mittelstreckenläufer, aber ich schaue mir Usain Bolt an und denke, er wäre ein ziemlich cooler Typ, den man treffen könnte", so O'Sullivan über den Jamaikaner.

"Bolt hat als Charakter und als Athlet seinen Sport über 100m und 200m dominiert. Er ist sportartübergreifend einer der ganz Großen", adelte der sechsmalige Snooker-Weltmeister den ehemaligen Leichtathletik-Star.

"Da ich selbst längere Strecken laufe, bewundere ich aber natürlich auch Weltklasse-Läufer wie Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge und Haile Gebrselassie sehr. Das wären die Athleten, mit denen ich mich ein bisschen mehr identifizieren kann", fügte O'Sullivan hinzu.

Außerdem zählte er Gold-Legende Tiger Woods, Basketball-Ikone Michael Jordan und Boxweltmeister Tyson Fury zu seinen Favoriten.

Ronnie O'Sullivan schwärmt von Phil Taylor

Besonders beeindruckt zeigte sich "The Rocket" auch von Phil Taylor. Der 16-malige Weltmeister prägte den Dartssport über drei Jahrzehnte bis zu seinem Rücktritt 2018.

"Ich muss sagen, Phil Taylor wäre ganz vorne mit dabei. Ich weiß, dass einige Leute Darts nicht als Sportart einstufen, aber wenn Phil Taylor Golf spielen würde, wäre er schon längst hinter Jack Nicklaus' Rekord von 18 Majors her", ist sich O'Sullivan sicher.

"Taylor wäre weit vor allen anderen. Er hätte wahrscheinlich 30 Majors gewonnen, wenn er Golfspieler geworden wäre", fügte O'Sullivan über "The Power" an.

O'Sullivan, der selbst als Sportikone im Snooker gilt, steht unmittelbar vor seiner 30. Saison als Profi. Am 20. Juli startet der 20-malige Triple-Crown-Champion bei der Championship League in Leicester gegen die dreifache Frauen-Weltmeisterin Ng On Yee aus Hongkong ins neue Snooker-Jahr.

