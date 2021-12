Preisgeld

Sieger: 70.000,00 £ (82.600,00 €)

Ad

unterlegener Finalist: 30.000,00 £ (35.400,00 €)

Snooker Spiel- & Sendeplan: Schafft Mark Selby das Triple bei den Scottish Open VOR EINER STUNDE

Halbfinale: 20.000,00 £ (23.600,00 €)

Viertelfinale: 10.000,00 £ (11.800,00 €)

Achtelfinale: 7.500,00 £ (8.850,00 €)

letzte 32: 4.000,00 £ (4.720,00 €)

letzte 64: 3.000,00 £ (3.540,00 €)

Höchstes Break: 5.000,00 £ (5.900,00 €)

Preisgeld gesamt: 405.000,00 £ (477.900,00 €)

Pokal

Der Sieger der Scottish Open erhält die Stephen Hendry Trophy.

Distanzen

Bis zum Achtelfinale einschließlich: best of 7 (ohne Midsession Interval)

Viertelfinale: best of 9

Halbfinale: best of 11

Finale: best of 17 (8 Frames in der ersten Session, max. 9 in der zweiten)

Die bisherigen Finals der Scottish Open

2016: Marco Fu - John Higgins 9:4

2017: Neil Robertson - Cao Yupeng 9:8

2018: Mark Allen - Shaun Murphy 9:7

2019: Mark Selby - Jack Lisowski 9:6

2020: Mark Selby - Ronnie O’Sullivan 9:3

Home Nations Series 2021/22

Northern Ireland Open: Mark Allen - John Higgins 9:8

English Open: Neil Robertson - John Higgins 9:8

Home Nations Series 2020/21

English Open: Judd Trump - Neil Robertson 9:8

Northern Ireland Open: Judd Trump - Ronnie O’Sullivan 9:7

Scottish Open: Mark Selby - Ronnie O’Sullivan 9:3

Welsh Open: Jordan Brown - Ronnie O’Sullivan 9:8

Home Nations Series 2019/20

English Open: Mark Selby - David Gilbert

Northern Ireland Open: Judd Trump - Ronnie O’Sullivan 9:7

Scottish Open: Mark Selby - Jack Lisowski 9:6

Welsh Open: Shaun Murphy - Kyren Wilson 9:1

Maximum-Breaks bei der Home Nations Series

Alfie Burden (English Open 2016, letzte 128: 3:4 gegen Daniel Wells)

John Higgins (Northern Ireland Open 2016, letzte 64: 4:1 gegen Sam Craigie)

Liang Wenbo (English Open 2017, letzte 64: 4:3 gegen Tom Ford)

Cao Yupeng (Scottish Open 2017, letzte 128, 4:0 gegen Andrew Higginson)

Thepchaiya Un-Nooh (English Open 2018, letzte 128, 4:1 gegen Soheil Vahedi)

Ronnie O’Sullivan (English Open 2018, letzte 64, 4:0 gegen Allan Taylor)

John Higgins (Scottish Open 2018, letzte 64, 4:0 gegen Gerard Greene)

Neil Robertson (Welsh Open 2019, letzte 128, 4:1 gegen Jordan Brown)

Noppon Saengkham (Welsh Open 2019, letzte 32, 1:4 gegen Mark Selby)

Tom Ford (English Open 2019, Achtelfinale, 4:3 gegen Shaun Murphy)

Stuart Bingham (Northern Ireland Open 2019, 1. Runde, 4:3 gegen Lu Ning)

Kyren Wilson (Welsh Open 2020, 1. Runde, 4:3 gegen Jackson Page)

Judd Trump (Northern Ireland Open 2020, 2. Runde, 4:0 gegen Gao Yang)

Zhou Yuelong (Scottish Open 2020, 1. Runde, 4:1 gegen Peter Lines)

Mark Allen (Northern Ireland Open 2021, 1. Runde, 4:1 gegen Si Jiahui)

Xiao Guodong (Scottish Open 2021, 1. Runde, 4:3 gegen Fraser Patrick)

UK Championship Am Ende gelingt alles! Brecels furioses Finish gegen Wilson VOR 19 STUNDEN