Preisgeld

Sieger: 80.000,00 £ (92.800,00 €)

unterlegener Finalist: 35.000,00 £ (40.600,00 €)

Halbfinale: 17.500,00 £ (20.300,00 €)

Viertelfinale: 11.000,00 £ (12.760,00 €)

Achtelfinale: 7.500,00 £ (8.700,00 €)

letzte 32: 4.500,00 £ (5.220,00 €)

letzte 64: 3.000,00 £ (3.480,00 €)

Höchstes Break: 5.000,00 £ (5.800,00 €)

Preisgeld gesamt: 427.000,00 £ (495.320,00 €)

Pokal

Der Sieger der Scottish Open erhält die Stephen Hendry Trophy.

Distanzen

Bis zum Achtelfinale einschließlich: best of 7 (ohne Midsession Interval)

Viertelfinale: best of 9

Halbfinale: best of 11

Finale: best of 17 (8 Frames in der ersten Session, max. 9 in der zweiten)

Modus

Gespielt werden die Turniere der Home Nations Series jeweils mit 128 Teilnehmern nach dem sogenannten Flat Draw. Alle Spieler starten in der ersten Runde (letzte 128). Sieben Matches muss der spätere Champion also gewinnen. Die erste Runde wird allerdings im Rahmen einer vorgelagerten Qualifikation gespielt. Nur die Top 16 und die beiden Wildcard-Spieler bestreiten ihr Match aus der Runde der letzten 128 vor Ort.

Die bisherigen Finals der Scottish Open

2016: Marco Fu - John Higgins 9:4

2017: Neil Robertson - Cao Yupeng 9:8

2018: Mark Allen - Shaun Murphy 9:7

2019: Mark Selby - Jack Lisowski 9:6

2020: Mark Selby - Ronnie O’Sullivan 9:3

2021: Luca Brecel - John Higgins 9:5

Home Nations Serie 2022/23

Northern Ireland Open: Mark Allen - Zhou Yuelong 9:4

Home Nations Series 2021/22

Northern Ireland Open: Mark Allen - John Higgins 9:8

English Open: Neil Robertson - John Higgins 9:8

Scottish Open: Luca Brecel - John Higgins 9:5

Welsh Open: Joe Perry - Judd Trump 9:5

Home Nations Series 2020/21

English Open: Judd Trump - Neil Robertson 9:8

Northern Ireland Open: Judd Trump - Ronnie O’Sullivan 9:7

Scottish Open: Mark Selby - Ronnie O’Sullivan 9:3

Welsh Open: Jordan Brown - Ronnie O’Sullivan 9:8

Maximum-Breaks bei der Home Nations Series

Alfie Burden (English Open 2016, letzte 128: 3:4 gegen Daniel Wells)

John Higgins (Northern Ireland Open 2016, letzte 64: 4:1 gegen Sam Craigie)

Liang Wenbo (English Open 2017, letzte 64: 4:3 gegen Tom Ford)

Cao Yupeng (Scottish Open 2017, letzte 128, 4:0 gegen Andrew Higginson)

Thepchaiya Un-Nooh (English Open 2018, letzte 128, 4:1 gegen Soheil Vahedi)

Ronnie O’Sullivan (English Open 2018, letzte 64, 4:0 gegen Allan Taylor)

John Higgins (Scottish Open 2018, letzte 64, 4:0 gegen Gerard Greene)

Neil Robertson (Welsh Open 2019, letzte 128, 4:1 gegen Jordan Brown)

Noppon Saengkham (Welsh Open 2019, letzte 32, 1:4 gegen Mark Selby)

Tom Ford (English Open 2019, Achtelfinale, 4:3 gegen Shaun Murphy)

Stuart Bingham (Northern Ireland Open 2019, 1. Runde, 4:3 gegen Lu Ning)

Kyren Wilson (Welsh Open 2020, 1. Runde, 4:3 gegen Jackson Page)

Judd Trump (Northern Ireland Open 2020, 2. Runde, 4:0 gegen Gao Yang)

Zhou Yuelong (Scottish Open 2020, 1. Runde, 4:1 gegen Peter Lines)

Mark Allen (Northern Ireland Open 2021, 1. Runde, 4:1 gegen Si Jiahui)

Xiao Guodong (Scottish Open 2021, 1. Runde, 4:3 gegen Fraser Patrick)

