Snooker

Scottish Open - Judd Trump gelingt gegen Mitchell Mann nächster Geniestreich: "Was für ein Riese!"

"Was für ein Riese!" Judd Trump spielt in der ersten Runde der Scottish Open in Edinburgh einen überragenden Stoß. Nach seinem Maximum Break im ersten Frame zieht der Engländer gegen seinen Landmann Mitchell Mann auch im dritten Frame die Zügel an und marschiert mit einem 4:0-Sieg souverän in die zweite Runde.

00:01:14, vor 26 Minuten