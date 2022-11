Snooker

Scottish Open - Schnellstes Century der TV-Historie: Ronnie O'Sullivan schreibt erneut Geschichte

Was für eine Vorstellung von Ronnie O'Sullivan! The Rocket schreibt bei der Qualifikation zu den Scottish Open in Edinburgh einmal mehr Geschichte. Dem 46-Jährigen gelingt ein Century von 118 Punkten - das Century macht O'Sullivan aber bereits nach 214 Sekunden klar. Das schnellste Century der TV-Geschichte.

00:04:34, vor 38 Minuten