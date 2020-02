Shaun Murphy: Kompletter Spieler mit einer Achillesferse

Seine langen Bälle, sein Lochspiel und sein Breakbuilding sind brandgefährlich für die Gegner; daran hat sich nichts geändert. Er mischt das jetzt aber auch mit Safe-Spiel auf höchstem Niveau. Um das zu knacken muss man als Gegner in der Lage sein, aus einer Chance den Frame zu gewinnen. Das hat Kyren Wilson gestern nicht geschafft. Das war der Schlüssel. Darauf hat ja auch Kyren hingewiesen, als er sagte, man müsse eben die knappen Frames gewinnen.

Den Verlust der ersten beiden Frames im Finale hätte Kyren Wilson noch verdauen können. Gegen die hohen Breaks von Shaun Murphy war er machtlos. Aber als Murphy ihn im dritten und vierten Frame noch abfing, obwohl er schon klar führte, begann für Wilson das Desaster. Und spätestens der Verlust des fünften Frames auf Schwarz, obwohl Murphy schon einen Snooker brauchte, hat dem „Warrior“ das Genick gebrochen. Danach war das Finale praktisch für ihn gelaufen.

Snooker ist manchmal ein verrückter Sport. Das war auch in den letzten Tagen wieder zu erleben. Um ganz ehrlich zu sein: Das 6:5 von Shaun Murphy im Halbfinale über Yan Bingtao war über weite Strecken ein Gewürge. Shaun selber gestand ja, dass er glaubte, es sei für ihn gelaufen, als er mit 4:5 in Rückstand geraten war. Da deutete nichts auf eine derartige Gala am nächsten Tag hin. Ich glaube, dass das Century im Decider gegen Yan eine wichtige Rolle gespielt hat. So war die Erinnerung an dieses wirklich starke Break die frischeste Erinnerung für Murphy nach dem Halbfinale und eben nicht die Fehler, die er zuvor gemacht hat. Erst dadurch war der Kopf bereit für die Leistung am Folgetag.

Eine Statistik hat mich überrascht: Das ist das erste Mal, dass Shaun Murphy zwei Titel in einer Saison geholt hat. Bei einem Spieler seiner Klasse und mit seinem Status hätte man das öfter vermutet. Aber es stimmt. Das weist auf eine Achillesferse bei Murphy hin: Er ist konstant gut, aber eben nicht unbedingt in den entscheidenden Matches. 21 seiner 42 Halbfinals bei Weltranglisten-Turnieren hat er gewonnen und gar nur neun seiner 21 Endspiele. Die Quoten sind nicht unbedingt schlecht, aber sie könnten auch besser sein. Da muss er noch zum Killer werden, wenn er am Ende seiner Karriere zu den ganz Großen gezählt werden will.

So langsam nimmt die Snooker-Welt auch schon die Weltmeisterschaft in Visier. Im Aufbau auf die WM fehlt jetzt natürlich ein Turnier, nachdem die China Open zunächst einmal abgesagt wurden. Leider haben wir bei Eurosport auch in diesem Jahr nicht die Rechte für die Tour Championship. Aber trotzdem haben wir vor der WM noch reichlich Snooker im Programm: Ab Donnerstag übertragen wir bis Sonntag das Shootout (alles auf Eurosport 1), in der Woche darauf (24. Februar bis 1. März) dann auch die Players Championship. Im März folgt dann noch das Gibraltar Open (13. bis 15. März). Und natürlich gibt es auch bei der Weltmeisterschaft (18. April bis 4. Mai) jeden Tag wieder viele Stunden Snooker live bei uns.

Herzliche Grüße

Ihr / Euer Rolf Kalb