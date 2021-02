Snooker

Shootout: Fernandez verschießt in einem dramatischen Finish den Sieg gegen Lavery

Leo Fernandez ist beim Shootout in der 2. Runde auf dramatische Art und Weise gescheitert. In einem engen Spiel unterleg der Ire Declan Lavery in den letzten Sekunden. Fernandez hatte die Chance auf den Sieg, verschoss aber mit ablaufender Uhr Schwarz vom Spot.

