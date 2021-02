Snooker

Shootout: Craigie mit krassem Fehler in letzter Sekunde und muss ins Elfmeterschießen gegen Kane

Sam Craigie hat beim Shootout in Runde eins einen groben Fehler in letzter Sekunde gemacht und ein Foul produziert, da kein Ball die Bande berührt. So muss der Engländer gegen seinen Landsmann Phil O'Kane ins "Elfmeterschießen".

