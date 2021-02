Snooker

Shootout: Lyu gelingt tolles Last-Minute-Comeback im Eiltempo in der 3. Runde gegen Pinhey

Lyu Haotian hat beim Shootout in der 3. Runde ein tolles Comeback im Eiltempo hingelegt. Der Chinese drehte in der letzten Minute gegen Haydon Pinhey noch einen großen Rückstand und zog am Ende in die nächste Runde ein.

