Snooker

Shootout - Kuldesh Johal bezwingt Gary Wilson in Leicester mit unfassbarem Fluke: "Was ein Resultat"

In der zweiten Runde des Shootout in Leicester bezwingt Kuldesh Johal den Engländer Gary Wilson. Dabei hilft dem 41 Jahre alten Briten ein unglaublicher Fluke: Aus einem "Verzweiflungsstoß" fällt die Rote in die Mitteltasche. Das Publikum in der Morningside Arena bejubelt den überraschenden Fluke. Damit zieht Johal in die dritte Runde ein.

00:00:27, vor 8 Stunden