Das gesamte Finale dauerte keine fünf Minuten. Mark Williams durfte dabei nur den Anstoß spielen. Den spielte er so gut, dass Hossein Vafaei, wie er im Anschluss sagte, keine vernünftige Safe-Möglichkeit gesehen habe. Also lochte er ganz einfach eine phantastische lange Rote und machte daraus beim Break von 71 Punkten. Williams blieb nur der Glückwunsch an seinen Bezwinger.

Im Halbfinale hatte Vafaei mehr zittern müssen. Liang Wenbo hatte gegen ihn den besseren Start erwischt und schien auf dem Weg zu einem entscheidenden Break, bis ihm nach 48 Punkten die Queuespitze vom Spielball abrutschte. Mit einer 54 legte Vafaei den Grundstein zum Sieg und räumte am Ende noch die Farben ab.

Ad

Das zweite Halbfinale war einseitiger: Mark Williams schlug seinen Namensvetter Robbie Williams mit 124:0. In der für ihn typischen flüssigen Art spielte der Waliser dabei Breaks von 40 und 80 Punkten.

Shoot Out Leicester wird zum Tollhaus! Williams einhändig ins Finale VOR EINER STUNDE

Für Lukas Kleckers endete die Reise schon in der dritten Runde, als er Billy Castle mit 20:30 unterlag. Der Essener verschoss zwei dünn zu spielende Bälle, und das erlaubte Ex-Profi Castle den Sieg.

Alle Ergebnisse vom Sonntag im Überblick:

Finale

Mark Williams - Hossein Vafaei 0:71

Halbfinale

Mark Williams - Robbie Williams 124:1

- Robbie Williams 124:1 Hossein Vafaei - Liang Wenbo 92:48

Viertelfinale

Jamie Clarke - Mark Williams 0:97

0:97 Mark Allen - Liang Wenbo 21:56

21:56 Hossein Vafaei - Daniel Womersley 71:3

- Daniel Womersley 71:3 Robbie Williams - Billy Joe Castle 69:0

Achtelfinale

Mark Williams - Matthew Selt 57:1

- Matthew Selt 57:1 Oliver Lines - Liang Wenbo 28:56

28:56 Jamie Clarke - Mitchell Mann 44:36

- Mitchell Mann 44:36 Hossein Vafaei - Michael Georgiou 50:17

- Michael Georgiou 50:17 Steven Hallworth - Daniel Womersley 21:46

21:46 Robbie Williams - Andrew Higginson 39:14

- Andrew Higginson 39:14 Billy Joe Castle - Dean Young 42:16

- Dean Young 42:16 Chris Wakelin - Mark Allen 6:79

3. Runde

Jak Jones - Mark Allen 22:63

22:63 Ian Burns - Mitchell Mann 17:36

17:36 Simon Blackwell - Andrew Higginson 23:28

23:28 Aaron Hill - Mark Williams 4:89

4:89 Allan Taylor - Hossein Vafaei 1:63

1:63 Dean Young - Michael Holt 92:1

- Michael Holt 92:1 Liam Highfield - Daniel Womersley 27:48

27:48 Matthew Selt - Ali Carter 46:3

- Ali Carter 46:3 Oliver Lines - Stuart Bingham 63:47

- Stuart Bingham 63:47 Duane Jones - Steven Hallworth 22:54

22:54 Lukas Kleckers - Billy Joe Castle 20:30

20:30 Michael Georgiou - Kuldesh Johal 70:15

- Kuldesh Johal 70:15 Ken Doherty - Chris Wakelin 50:52

50:52 Nigel Bond - Jamie Clarke 7:32

7:32 Liang Wenbo - Sanderson Lam 37:35

- Sanderson Lam 37:35 Robbie Williams - Mark Selby 57:1

Shoot Out Shootout: Johal bezwingt Wilson dank unfassbarem Fluke VOR EINEM TAG