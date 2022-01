Souverän agierte Lukas Kleckers bei seinem 67:1 über Louis Heathcote. Der Essener hatte keine Probleme mit dem Zeitlimit und nutzte seine Chancen konsequent, spielte aber auch klug safe. Ebenso überzeugte Ex-Finalist Mark Allen bei seinem 74:4 über Ashley Carty. Überraschend gescheitert ist dagegen Thepchaiya Un-Nooh. Der Champion von 2019 unterlag Kuldesh Johal mit 33:49.

Das erste Blue Ball Shootout in Leicester gab es im Duell zwischen Lokalmatador Tom Ford und Yuan Sijun. In letzter Sekunde hatte Ford mit einer langen Roten das 21:21 geschafft. Beide lochten danach die erste Blaue, doch nachdem Ford dann verschoss machte Yuan den Sieg perfekt. In einem Top-Match der ersten Runde setzte sich Michael Holt, ein weiterer Ex-Champion, mit 58:27 gegen Zhao Xintong durch. Holt hatte früh mit einer 42 die Kontrolle übernommen.

Einen Krimi überstand Ken Doherty bei seinem knappen 32:26 über Bai Langning. Als der Darling of Dublin Gelb foulte schien seine Niederlage besiegelt, aber Bai nutzte Ball in Hand nicht und nach einer langen Roten drehte Doherty das Match noch. Ein verpatzter Anstoß kostete dagegen Jimmy White bei seinem 5:56 gegen Sanderson Lam seine Chancen.

Alle Ergebnisse vom Freitag im Überblick:

Yuan SiJun - Tom Ford 31:26

- Tom Ford 31:26 Zhou Yuelong - Steven Hallworth 1:49

1:49 Barry Pinches - Ross Muir 55:1

- Ross Muir 55:1 Ashley Carty - Mark Allen 4:74

4:74 Iulian Boiko - Robbie Williams 1:67

1:67 Stuart Bingham - Mark Davis 90:0

- Mark Davis 90:0 Noppon Saengkham - Daniel Womersley 45:69

45:69 Luca Brecel - Joe Perry 40:20

- Joe Perry 40:20 Thepchaiya Un-Nooh - Kuldesh Johal 33:49

33:49 Chris Wakelin - Michael White 37:2

- Michael White 37:2 Mark Joyce - Yan Bingtao 78:61

- Yan Bingtao 78:61 Billy Castle - Sean Maddocks 61:23

- Sean Maddocks 61:23 Michael Georgiou - Si Jiahui 93:30

- Si Jiahui 93:30 Jimmy White - Sanderson Lam 5:56

5:56 Mitchell Mann - Xiao Guodong 32:21

- Xiao Guodong 32:21 Anthony Hamilton - Robert Milkins 82:0

- Robert Milkins 82:0 Michael Holt - Zhao Xintong 58:27

- Zhao Xintong 58:27 Scott Donaldson - David Lilley 24:27

24:27 Jordan Brown - Jamie Jones 48:20

- Jamie Jones 48:20 Ryan Davies - Barry Hawkins 21:27

21:27 Jamie Clarke - Ben Hancorn 38:10

- Ben Hancorn 38:10 Duane Jones - Xu Si 47:39

- Xu Si 47:39 Andrew Pagett - Liam Graham 35:17

- Liam Graham 35:17 Zhang Jiankang - Zhang Anda 17:66

17:66 Robbie McGuigan - Liam Highfield 21:64

21:64 Bai Langning - Ken Doherty 26:32

26:32 Hossein Vafaei - Peter Devlin 124:7

- Peter Devlin 124:7 Tian Pengfei - Rebecca Kenna 47:7

- Rebecca Kenna 47:7 Mark King - Graeme Dott 38:24

- Graeme Dott 38:24 Andy Hicks - Gary Wilson 23:76

23:76 Lukas Kleckers - Louis Heathcote 67:1

- Louis Heathcote 67:1 Matthew Selt - Ashley Hugill 66:36

