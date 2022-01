Tian Pengfei hatte den ersten Versuch, spielte aber unbeabsichtigt mit etwas Effet und verschoss die Blaue so. Lukas Kleckers machte es besser. Cool setzte er Blau mitten in die Taschenöffnung und stand so in der Runde der letzten 32. Dort trifft er am Sonntag auf Billy Castle, der Andrew Pagett dank einer 65 schlug.

Simon Lichtenberg dagegen verpasste ein ähnliches Kunststück knapp. Michael Holt, der erfolgreichste Spieler in der Shootout-Geschichte, war gegen den Berliner mit 37:0 in Führung gegangen. Lichtenberg kämpfte sich aber wieder heran. Sekunden vor Schluss allerdings verschoss er dann Schwarz und verpasste damit ein Blue Ball Shootout.

Mark Selby steht vor heimischem Publikum ebenfalls in der dritten Runde. Der Weltmeister spielte gegen Elliot Slessor eine 61 und trifft nun auf Robbie Williams, der Jack Lisowski mit 68:18 schlug. Dank klugen taktischen Spiels setzte sich Ken Doherty mit 27:9 gegen David Gilbert durch. Eine ähnlich perfekte Shootout-Mischung zwischen Lochspiel und Safeties zeigte auch Mark Williams bei seinem 50:26 über Mark King.

Für den 15-jährigen Publikumsliebling Stan Moody endete die Reise am Samstag. Oliver Lines ließ dem Youngster keine echte Chance liegen. Das 11:2 von Lines ist der niedrigste Gesamt-Score, den es jemals beim Shootout gab. Der Glückspilz des Tages war Kuldesh Johal: Gegen Gary Wilson war er gesnookert. Aus Verzweiflung donnerte er mit voller Kraft den Spielball in den Pulk der Roten, und prompt verirrte sich eine Rote in eine Tasche. Daraus machte Johal die entscheidenden Punkte.

Hier alle Ergebnisse der zweiten Runde im Überblick:

Barry Hawkins - Ali Carter 20:36

20:36 Fan Zhengyi - Duane Jones 23:64

23:64 Gary Wilson - Kuldesh Johal 33:56

33:56 Liang Wenbo - Zak Surety 67:19

- Zak Surety 67:19 Shaun Murphy - Ian Burns 31:55

31:55 Liam Highfield - Craig Steadman 39:16

- Craig Steadman 39:16 Mark Joyce - Jamie Clarke 12:20

12:20 Michael Georgiou - Farakh Ajaib 61:25

- Farakh Ajaib 61:25 Mark Lloyd - Mark Allen 22:43

22:43 Oliver Lines - Stan Moody 11:2

- Stan Moody 11:2 Zhang Anda - Matthew Selt 17:29

17:29 Barry Pinches - Hossein Vafaei 36:90

36:90 Simon Blackwell - Luca Brecel 54:35

- Luca Brecel 54:35 Paul Deaville - Jak Jones 14:40

14:40 Aaron Hill - Jackson Page 27:26

- Jackson Page 27:26 Mark Williams - Mark King 50:26

- Mark King 50:26 Elliot Slessor - Mark Selby 26:77

26:77 Nigel Bond - Peter Lines 29:18

- Peter Lines 29:18 Lukas Kleckers - Tian Pengfei 17:12

- Tian Pengfei 17:12 Dean Young - Yuan SiJun 76:5

- Yuan SiJun 76:5 Stuart Bingham - Lei Peifan 42:9

- Lei Peifan 42:9 Mitchell Mann - Jordan Brown 38:33

- Jordan Brown 38:33 Cao Yupeng - Allan Taylor 26:57

26:57 Gao Yang - Steven Hallworth 1:53

1:53 Ken Doherty - David Gilbert 27:9

- David Gilbert 27:9 Billy Joe Castle - Andrew Pagett 70:8

- Andrew Pagett 70:8 Anthony Hamilton - Chris Wakelin 23:43

23:43 Leo Fernandez - Daniel Womersley 16:57

16:57 Michael Holt - Simon Lichtenberg 37:30

- Simon Lichtenberg 37:30 Sanderson Lam - Ross Bulman 30:5

- Ross Bulman 30:5 David Lilley - Andrew Higginson 0:32

0:32 Jack Lisowski - Robbie Williams 18:68

