Die British Open waren in der Vorsaison nach 17 Jahren Pause wiederbelebt worden. Allerdings ist das Format anders als bei den meisten Turnieren: Die Distanzen sind gegenüber dem Vorjahr zwar verlängert worden, aber jede Runde wird frei ausgelost. Eine Setzliste spielt also keine Rolle. Titelverteidiger ist Mark Williams, der im Vorjahresfinale Gary Wilson mit 6:4 geschlagen hatte. In diesem Jahr wird das Finale über „best of 19“ gespielt.

TV-Sendezeiten

Montag, den 26. September 2022: 14:00 - 18:00 E1 live

Montag, den 26. September 2022: 20:00 - 23:50 E1 live

Dienstag, den 27. September 2022: 14:00 - 18:00 E2 live

Dienstag, den 27. September 2022: 20:00 - 23:55 E1 live

Mittwoch, den 28. September 2022: 14:00 - 18:00 E2 live

Mittwoch, den 28. September 2022: 20:00 - 00:00 E1 live

Donnerstag, den 29. September 2022: 14:00 - 18:00 E2 live

Donnerstag, den 29. September 2022: 20:00 - 23:55 E1 live

Freitag, den 30. September 2022: 14:00 - 17:15 E2 live

Freitag, den 30. September 2022: 20:00 - 23:15 Player/Discovery+ live (mit deutschem Kommentar)

Freitag, den 30. September 2022: 21:15 - 23:15 E1 live

Samstag, den 01. Oktober 2022: 14:00 - 17:30 E2 live

Samstag, den 01. Oktober 2022: 20:00 - 23:30 E1 live

Sonntag, den 02. Oktober 2022: 15:30 - 17:00 E2 live

Sonntag, den 02. Oktober 2022: 20:00 - 23:00 E1 live

Spielplan, Paarungen, Ansetzungen

(alle Zeiten MESZ)

Montag, 26. September (Held-over letzte 128, best of 7):

14:00 Uhr

Mark Williams - Andres Petrov

Ricky Walden - Mark Selby

Anthony McGill - Wu Yize

Yan Bingtao - Oliver Brown

anschl.

Bai Langning - Zhao Xintong

Graeme Dott - Luca Brecel

Shaun Murphy - Gary Wilson

Lei Peifan - Stuart Bingham

20:00 Uhr

Alex Ursenbacher - Ronnie O'Sullivan

Andy Hicks - John Higgins

Mark Davis - Kyren Wilson

Dominic Dale - Jack Lisowski

anschl.

Judd Trump - Si Jiahui

Joe Perry - Hossein Vafaei

Mark Allen - Stuart Carrington

Duane Jones - Barry Hawkins

Dienstag, 27. September (letzte 64, best of 7):

11:00 Uhr: 4 Matches

14:00 Uhr: 4 Matches

anschl.: 4 Matches

20:00 Uhr: 4 Matches

anschl.: 4 Matches

Mittwoch, 28. September (letzte 64 & letzte 32, best of 7:

11:00 Uhr: 4 Matches (letzte 64)

14:00 Uhr: 4 Matches (letzte 64)

anschl.: 4 Matches (letzte 64)

20:00 Uhr: 4 Matches (letzte 32)

anschl.: 4 Matches (letzte 32)

Donnerstag, 29. September (letzte 32 & Achtelfinale, best of 7):

14:00 Uhr: 4 Matches (letzte 32)

anschl.: 4 Matches (letzte 32)

20:00 Uhr: 4 Matches (Achtelfinale)

anschl.: 4 Matches (Achtelfinale)

Freitag, 30. September (Viertelfinale, best of 9):

14:00 Uhr & 20:00 Uhr: je 2 Viertelfinals

Samstag, 1. Oktober (Halbfinale, best of 11)

14:00 Uhr & 20:00 Uhr: je 1 Halbfinale

Sonntag, 2. Oktober (Finale, best of 19):

14:00 Uhr & 20:00 Uhr: Finale

Ergebnisse

Hier folgen während des Events laufend die Ergebnisse.

Qualifikation

Anthony Hamilton - Jimmy White 4:0

Xiao Guodong - David Lilley 4:1

Jak Jones - Andrew Pagett 4:2

Elliot Slessor - Sean O’Sullivan 4:3

Zak Surety - Ross Muir 4:0

Peter Lines - Robert Milkins 4:0

Michael Judge - Craig Steadman 3:4

Andy Lee - Barry Pinches 4:3

Fraser Patrick - Alfie Burden 4:1

Michael White - Noppon Saengkham 3:4

Fergal O’Brien - Chang Bingyu 1:4

Matthew Stevens - Stephen Maguire 4:1

Fan Zhengyi - Jamie Clarke 0:4

John Astley - Rod Lawler 4:3

Peng Yisong - Dylan Emery 0:4

Mark Joyce - Daniel Wells 4:0

Cao Yupeng - Marco Fu 4:1

Ben Woollaston - James Cahill 4:2

Joe O’Connor - Chris Wakelin 4:1

Jamie O’Neill - David Grace 1:4

Jenson Kendrick - Zhou Yuelong 1:4

Mark King - Lyu Haotian 1:4

Tom Ford - Mitchell Mann 3:4

Gerard Greene - Sanderson Lam 4:2

David Gilbert - Aaron Hill 4:0

Hammad Miah - Ali Carter 4:1

Zhang Jiankang - Reanne Evans 4:0

Liang Wenbo - Dean Young 2:4

Adam Duffy - Ian Burns 1:4

Rebecca Kenna - Ryan Day 1:4

Jamie Jones - Scott Donaldson 4:1

Yuan Sijun - Anton Kazakov 4:1

Ng On Yee - Ken Doherty 4:3

Tian Pengfei - Sam Craigie 4:2

Julien LeClercq - Steven Hallworth 2:4

Matthew Selt - Lu Ning 3:4

Pang Junxu - Jordan Brown 3:4

Thepchaiya Un-Nooh - Martin Gould 4:1

Allan Taylor - Lukas Kleckers 3:4

Jimmy Robertson - Louis Heathcote 4:3

Ryan Thomerson - Ben Mertens 1:4

Ding Junhui - Oliver Lines 4:2

Himanshu Jain - Xu Si 2:4

Mink Nutcharut - Chen Zifan 2:4

Stephen Hendry - Zhang Anda 1:4

Ashley Hugill - Robbie Williams 3:4

Zhao Jianbo - Jackson Page 4:3

Liam Highfield - Li Hang 0:4

Discovery+, Player, Joyn

Online können über die jeweiligen Anbieter nicht nur die linearen TV-Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 geschaut werden, sondern es werden zusätzlich auch alle Sessions live gestreamt (unabhängig von TV-Übertragungen).

