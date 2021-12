Snooker

Snooker: "Oh no!" Die zehn unglaublichsten Flukes des Jahres 2021 mit Mark Selby, Neil Robertson und Kyren Wilson

Snooker: "Oh no!" Die zehn unglaublichsten Flukes des Jahres 2021 mit Glückstreffern von Stars wie Mark Selby, Neil Robertson oder Kyren Wilson. Die Krönung ist der Doppeltreffer von Pengfei Tian: In seiner WM-Erstrundenpartie gegen John Higgins lochte er im April zwei Rote.

00:03:10, 23/12/2021 Am 08:33