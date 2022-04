Wieder erwischte David Gilbert den besseren Start und verkürzte mit Breaks von 63 und 82 Punkten auf 5:6. Aber O’Sullivan behielt die Ruhe. Als Gilbert im zwölften Frame eine Rote auf die Mitte verschoss nahm „The Rocket“ mit einer 109 Fahrt auf. Im 13. Frame half ihm dann ein Fluke, als er Gelb aus einem Snooker heraus lochte. Nach einer 81 zum 9:5 war das Match praktisch entschieden. Im 15. Frame holte Gilbert keinen Punkt mehr.

Bei seinem 10:2 über Jamie Clarke überzeugte Zhao Xintong auch in der zweiten Session. Trotz der 7:2-Führung habe er Druck verspürt und das Match deshalb schnell gewinnen wollen, verriet er im Anschluss im Eurosport-Interview. Das gelang ihm auch. Dank Breaks von 88 und 82 Punkten erhöhte er schnell auf 9:2. Der zwölfte Frame bot dann zwar viel Stückwerk, aber den Sieg ließ sich der UK Champion nicht mehr nehmen.

Im Achtelfinale trifft Zhao nun auf Stephen Maguire, der spät in der Nacht Shaun Murphy mit 10:8 schlug. Maguire hatte nach der ersten Session mit 6:3 geführt, aber Murphy startete am Sonntagabend brillant mit einer 130 und kämpfte sich immer weiter heran. Der 14. Frame dauerte 70 Minuten und war von kuriosen Vorfällen geprägt, aber Murphy schaffte auf Schwarz den Ausgleich und übernahm anschließend gar mit 8:7 die Führung.

Im 15. Frame jedoch verschoss Murphy eine leichte Rote auf die Mitte. Das ließ das Match kippen. Maguire spielte nun sein bestes Snooker. Mit Breaks von 90 und 82 Punkten holte er sich die Führung zurück. Im 18. Frame hatte Murphy zwar wieder Chancen, schaffte aber keine erneute Wende.

Auch Jackson Page, einer von drei Debütanten bei dieser WM und mit 20 Jahren der jüngste Teilnehmer, steht im Achtelfinale. Der Waliser schlug Barry Hawkins mit 10:7. Hawkins hatte in der zweiten Session verkürzt und hielt das Match bis zum 7:8 offen. Dann aber drehte Page auf und stürmte mit Breaks von 128 und 135 Punkten über die Ziellinie.

In der zweiten Runde trifft er nun auf einen weiteren Waliser, entweder seinen Mentor Mark Williams oder auf Michael White. Da führt Williams nach der ersten Session mit 7:2. Der dreimalige Weltmeister begann wie entfesselt: Er zog dank Breaks von 121, 90, 71 116 und 138 Punkten auf 5:0 davon und gewann auch die nächsten beiden Frames. Erst am Ende bekam White einen Fuß in die Tür und verkürzte noch dank Serien von 56 und 68 Punkten. Anthony McGill führt nach der ersten Session gegen Liam Highfield mit 6:3.

