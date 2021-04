Publiziert 29/04/2021 Am 21:27 GMT | Update 29/04/2021 Am 21:41 GMT

Shaun Murphy war dabei gut in das Match gestartet. Mit einer 74 hatte er den ersten Frame geholt. Im zweiten Durchgang nutzte er seine Chancen aber nicht. Mit einer 42 aus einem ganz schweren Bild legte Kyren Wilson den Grundstein zum Ausgleich und drehte danach auf.

Mit Breaks von 110, 72, 127 und 121 Punkten zog er auf 5:1 davon. Murphy machte nicht viele Fehler in dieser Phase, aber Wilson ließ ihn einfach nicht an den Tisch.

Das änderte sich im siebten Frame, als der "Magician" mit einer 71 zum 2:5 den Lauf seines Gegners stoppte. Murphy hätte auch noch den letzten Frame der Session gewinnen können.

Wilson hatte zwar eine 70 vorgelegt, sorgte dann aber bei einem Safe-Versuch für viel Bewegung. Prompt fiel Gelb und Murphy hatte die Foulpunkte, die er brauchte. Dann aber verschoss er die letzte Rote auf die Mitte und Wilson holte die fehlenden Punkte zum Framegewinn.

Was war das denn? Murphys Plan geht komplett daneben

Selby mit Schadensbegrenzung gegen Bingham

Mit dem 4:4 nach der ersten Session gegen Stuart Bingham ist Mark Selby noch gut bedient. Er hätte auch leicht mit 1:7 in Rückstand geraten können. Beide taten sich zunächst auf dem frisch bezogenen Tisch sehr schwer. Nach dem Interval wurde der Spielball getauscht, und in der Folge steigerte sich vor allem Bingham deutlich.

Stuart Bingham hatte den ersten Frame dank einer 60 gewonnen und war auch im zweiten Durchgang in einem Break, ehe er Blau auf die Mitte verschoss. Auf Schwarz glich Selby aus. Ähnlich lief der dritte Frame. Den vierten dominierte Selby dann und zog auf 3:1 davon.

In den ersten drei Frames nach dem Interval holte Selby aber nur sieben Punkte. Mit einer Clearance von 92 Punkten nach einem Fluke zum 2:3 holte Bingham auch den sechsten Frame und übernahm anschließend dank einer 82 mit 4:3 die Führung. Auch im achten Frame kam Bingham zuerst in ein Break, verschoss nach 42 Punkten aber Braun auf die Mitte. Auf die Farben schaffte Selby so doch noch den Ausgleich.

"Wilson spielt sich in einen Rausch": Mit Clearance zur klaren Führung

