Die Top-Favoriten stehen im WM-Viertelfinale enorm unter Druck: Judd Trump, Ronnie O’Sullivan und Neil Robertson brauchen am Dienstag ein Comeback. Am Schlimmsten hat es dabei Letztgenannten erwischt, der gegen das Matchplay von Mark Selby nie ein Mittel fand und mit 5:11 hinten liegt. Obwohl Robertson in fast allen Frames die Chance zu einem Break hatte, geriet er schnell mit 0:5 in Rückstand.

Der erste Frame gab bereits den Rhythmus vor: Er dauerte 59 Minuten und Selby gewann auf Schwarz.

Erst nach dem deutlichen 0:5-Rückstand fand Neil Robertson zu seinem Spiel und holte mit einem Top-Break von 83 Punkten die letzten drei Frames der ersten Session. Am Abend gelang dem Australier aber nahezu gar nichts mehr. Selby diktierte das Tempo und auch das Spielgeschehen nach Belieben. Wann immer Robertson an den Tisch kam, fand er den Spielball an der Kopfbande. Die Safeties von Selby waren messerscharf, aber auch sein Lochspiel war auf hohem Niveau.

Bei Judd Trump droht der Crucible-Fluch wieder zuzuschlagen: Noch nie hat ein Spieler nach seinem ersten WM-Triumph den Titel auf Anhieb im Jahr darauf verteidigen können. Trump muss in der letzten Session gegen Kyren Wilson einen 6:10-Rückstand aufholen. Wilson hatte das bessere Lochspiel und war effektiver. Trump vergab eine Reihe von Chancen durch viele Fehler. So gewann der Warrior beide Sessions jeweils mit 5:3. Drei Frames fehlen ihm nur noch, um zum zweiten Mal ins WM-Halbfinale einzuziehen.

O'Sullivan und Maflin deutlich in Rückstand

Im Klassiker führt Mark Williams nach der ersten Session gegen Ronnie O’Sullivan mit 6:2. Der Waliser hatte den ersten Frame mit einer 70 geholt, aber in den beiden folgenden Frames drehte O’Sullivan auf. Erneut präsentierte er sein rasantes Breakbuilding und übernahm dank Breaks von 101 und 70 Punkten die Führung. Danach schlichen sich beim fünfmaligen Titelträger aber zunehmend Fehler ein. Williams holte sich die nächsten beiden Frames mit kleineren Breaks und zog dann mit Serien von 72, 56 und 130 Punkten klar davon.

Kurt Maflin hatte in den ersten beiden Runden gegen David Gilbert und John Higgins überzeugt, doch im Viertelfinale war davon kaum etwas zu sehen. Er ließ jegliche Sicherheit vermissen. So ging Anthony McGill trotz seiner kurzen Nacht mit Breaks von 53, 63, 78 und 92 Punkten mit 6:1 in Führung. Eine Chance hatte der Norweger noch einmal im achten Frame, doch sein Break endete bei 54. McGill konterte mit einer 81 zur klaren 7:1-Führung.

