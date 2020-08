Mark Selby hat sich im Duell der Weltmeister im Viertelfinale der Snooker-WM mit 13:7 gegen Neil Robertson durchgesetzt. In der Vormittagssession des Dienstags reichte ein kurzes Aufbäumen des Australiers nicht, um den klaren Vorsprung Selbys zu gefährden. Kurt Maflin schaffte es auf vier Frames an seinen Konkurrenten Anthony McGill heranzukommen und geht nun mit einem 6:10 in die dritte Session.

Mit einer 11:5-Führung für Selby ging es in die Dienstagssession. Der Brite holte sich direkt den ersten Frame des Tages, doch Robertson steckte nicht auf und kämpfte sich noch einmal auf 7:12 heran. Dabei hatte der Weltmeister von 2010 viel Dusel, als Selby ihn mit einer verfehlten Blauen zurück in das Match holte und er selbst mit einem Glückstreffer durch einen Fluke seine minimale Chance am Leben erhielt.

Jedoch schaffte Robertson es nicht, sich noch ins Midsession Interval zu retten. Denn im 20. Frame ließ der routinierte Selby nichts mehr anbrennen und sicherte sich den Einzug ins Halbfinale, wo er auf den Gewinner der Partie zwischen Ronnie O’Sullivan und Mark Williams trifft.

Maflin holt gegen McGill auf

Kurt Maflin konnte etwas an Boden gut machen: Mit einem desaströsen 1:7-Rückstand ging der 37-Jährige in die zweite Session des Duells mit Anthony McGill. Doch die Nummer 43 der Weltrangliste bewies Moral und kämpfte sich bis auf 6:10 an seinen Gegner heran und kann nun realistischerweise von einem Comeback in der dritten Session träumen.

Maflin hatte beim Stand von 5:9 ebenso wie Robertson in der Parallelbegegnung viel Glück, als er die Pinke einlochen wollte, diese jedoch von der Bande in ein anderes Loch rollte. Dieser Fluke bescherte dem Norweger sogar den Framegewinn.

Am Dienstagabend um 20 Uhr gehen die beiden in die entscheidende Session.

