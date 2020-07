Snooker World Championship sheffield : Alexander Ursenbacher produces a century of 141

Alexander Ursenbacher ist nur noch einen Sieg von einem Auftritt im Crucible Theatre entfernt. Mit einer souveränen Leistung schlug er den letztjährigen Halbfinalisten Gary Wilson mit 6:3. Mit einer 141, seinem höchsten Break als Profi, startete der Schweizer brillant in das Duell. Später ließ er noch Breaks von 93, 68, 62 und einer 57 im letzten Frame folgen. Sein flüssiges Spiel überzeugte.

Drei Mal legte Alexander Ursenbacher zu Beginn vor, aber Gary Wilson ließ sich nicht abschütteln. Drei Mal schaffte er den sofortigen Ausgleich. Ab dem siebten Frame war der Engländer der Scoring-Power seines Gegners aber nicht mehr gewachsen. Der Schweizer nutzte seine Chancen konsequent und stürmte mit einer Serie höherer Breaks zum Sieg.

Der nächste Gegner von Ursenbacher ist Andrew Higginson, der Daniel Wells mit 6:5 niederrang.

Überraschend in seinem ersten Match gescheitert ist Ali Carter. Der zweimalige WM-Finalist unterlag dem vor allem in den ersten vier Frames überragend spielenden Louis Heathcote mit 3:6. Zu Beginn überließ der Neuprofi dem Captain kaum Tischzeit und stürmte mit 4:0 in Führung. Vor allem mit seinen spektakulären langen Bällen faszinierte die Nummer 87 der Weltrangliste.

Nach dem Interval schlichen sich allerdings auch bei ihm Fehler ein. Carter nutzte dies und holte drei Frames in Folge. Doch Heathcote, der das nachher als "größten Sieg meiner Karriere" bezeichnete, hielt dem Druck stand. Nach dem 5:3 verschoss Carter im neunten Frame Blau auf die Mitte. Heathcote machte daraus das entscheidende Break von 75 Punkten. Er trifft nun auf Alan McManus, der Wu Yize mit 6:3 schlug.

Auch für Luca Brecel endete die Saison enttäuschend: Der Sieger der Championship League verlor sein Auftaktmatch bei der WM-Qualifikation mit 5:6 gegen Fergal O’Brien. Dabei hatte Brecel drei Centuries gespielt. O’Brien kann nach dem Sieg weiter auf den Verbleib auf der Tour hoffen. Sein Sieg jedoch bedeutet für Michael White, dass er die Q School spielen muss, um auf der Tour zu bleiben. Der Waliser hatte gegen Noppen Saengkham mit 4:6 verloren.

Scott Donaldson und Jackson Page lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum 3:3, ehe der Schotte auf 6:3 davonzog. Donaldson spielte dabei fünf Breaks von mehr als 50 Punkten.

Eine überraschende Klatsche kassierte Ben Woollaston: Er unterlag Elliot Slessor mit 1:6. Slessor brillierte dabei mit zwei Centuries. Auch Jimmy White wird im Crucible nicht dabei sein. Nach zwei Siegen unterlag der Wirbelwind Robert Milkins mit 1:6.

Martin O’Donnell setzte sich gegen Mike Dunn mit 6:4 durch. Dunn hat damit seinen Platz auf der Maintour verloren und wird seine Karriere beenden. Beendet ist auch der Märchenhafte Siegeszug von Allan Taylor: Er unterlag Matt Selt mit 3:6.

