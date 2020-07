Der fünfmalige Snooker-Weltmeister Ronnie O’Sullivan hat seine Teilnahme an diesjährigen WM-Endrunde (31. Juli - 16. August) in Frage gestellt. "Wenn ich an diesen Punkt komme, an dem ich mich unwohl fühle, dann hat es offensichtlich keinen Sinn zu spielen. Hoffentlich passiert das nicht, hoffentlich werde ich dort sein und es genießen", sagte der Superstar gegenüber "BBC Radio 5 Live".

Grund für die Zweifel von O’Sullivan bei der WM zu spielen ist die Bekanntgabe der World Snooker Tour (WST), dass eine reduzierte Anzahl von Fans im Crucible Theatre trotz der anhaltenden Corona-Pandemie zugelassen wird.

Zuvor hatte die britische Regierung erklärt, dass sie eine kleine Anzahl von Sportgroßevents ausgewählt hat, um in einer Art Pilotprojekt die Rückkehr der Fans zu Sportveranstaltungen zu testen. Zu der Auswahl gehört auch die Snooker-WM 2020.

"Ich halte es einfach für ein unnötiges Risiko. Ich glaube einfach nicht, dass Menschenleben in Gefahr gebracht werden sollten", sagte O’Sullivan bei "BBC Radio 5 Live" zu der Entscheidung in Sheffield mit Zuschauern zu spielen. In Großbritannien sind über 45.000 Menschen an den Folgen einer COVID-19-Infektion bereits gestorben.

Falls O‘Sullivan sich entschieden sollte nach Sheffield zu reisen, würde er in der 1. Runde auf einen noch zu ermittelnden Qualifikanten treffen. Der 44-jährige Engländer ist beim wichtigsten Snooker-Turnier des Jahres an Position sechs gesetzt.

