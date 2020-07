Der fünffache Snooker-Weltmeister Ronnie O'Sullivan sieht sich vor der anstehenden WM in Sheffield (live bei Eurosport und im Eurosport Player) in einer ähnlichen Karrierephase wie zwei andere große Sport-Legenden. "Wenn ich meine aktuelle Karrieresituation vergleichen müsste, dann ist es so ein bisschen wie bei Roger Federer und Tiger Woods", sagte O'Sullivan im Exklusiv-Interview mit Eurosport.

"Es ist ein bisschen so, dass man nichts mehr beweisen muss, man vielleicht auch nicht mehr der beste Spieler der Welt ist. Aber sie bringen eine bestimmte Energie zu einem Turnier. Wenn diese Spieler dabei sind und gut spielen, gibt es eine andere Begeisterung und Stimmung", erklärte der Engländer.

Er gehe daher auch mit der Einstellung in die WM: "Sei nicht so hart zu dir, wenn du nicht gewinnst." Schließlich spiele er nicht so viele Turniere wie die anderen Top-Spieler. "Ich habe nicht so viel Spielpraxis. Aber an einem Tag, an dem alles gut läuft, und ich ein bisschen Glück oder so habe, kann ich ein Momentum aufbauen. Dann bin ich für jeden schwer zu schlagen", glaubt O'Sullivan.

Zu wissen, dass er diese besonderen Momente weiterhin schaffen könne, gibt dem 44-Jährigen nach eigenen Angaben einen gewissen Kick. "Es gibt nur ausgewählte Personen, die das können. Es könnte eine 147 sein, es könnte der Gewinn der WM sein, aber ich weiß, dass ich etwas aus dem Hut zaubern werde", meinte O'Sullivan.

"Ich muss mit der Einstellung reingehen, dass ich das Turnier prägen kann, in welcher Form auch immer", so die ehemalige Nummer eins der Welt. Ein frühes Aus wie im letzten Jahr - O'Sulllivan schied damals schon in der ersten Runde aus - will der Engländer aber vermeiden. "Ich denke immer noch, dass ich mit den richtigen Umständen etwas erschaffen kann", stellte O'Sullivan klar.

