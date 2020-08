"Anthony McGill war der beste der vier Halbfinalisten“, war das klare Urteil von Jimmy White nach den ersten Sessions der Vorschlussrunde bei der WM. Der Schotte, der zum ersten Mal im Crucible Theatre unter den letzten vier steht, führt gegen Kyren Wilson mit 6:2. Ronnie O'Sullivan und Mark Selby taten sich beide bei schwülen Temperaturen schwer. Mit 5:3 hat O’Sullivan knapp die Nase vorne.

Die schwüle Witterung sorgte am Abend dafür, dass der Tisch schwer lief. Ronnie O’Sullivan und Mark Selby hatten daher Probleme mit der Spielballkontrolle und bekamen auch eine Reihe von Kicks.

Selby bewies trotzdem seine Qualitäten als Kämpfer und in Sachen Matchplay: Obwohl er nur ein Top-Break von 39 Punkten schaffte, hielt er den Rückstand in Grenzen. O’Sullivan war in allen Belangen besser als sein Gegner und auch sein Safe-Spiel war effizienter.

O’Sullivan hatte die ersten beiden Frames gewonnen. Zwar holte Selby dann das 1:2 auf die Farben, aber dank Breaks von 85 und 79 Punkten baute O’Sullivan seine Führung auf 4:1 aus.

Die nächsten beiden Frames teilten sie sich dann. Die Entscheidung im achten Frame fiel, als Selby die schwere letzte Rote lochte und dann den Tisch bis Pink abräumte. Damit hat Selby trotz eines schwachen Startes noch alle Chancen in diesem Halbfinale.

McGill nutzt Wilsons Fehler gnadenlos aus

Anthony McGill spielte in seinem ersten WM-Halbfinale wie ein alter Hase. Kyren Wilson dagegen hatte Probleme mit seinem Lochspiel, vor allem bei langen Bällen. 95 Prozent Locherfolg bei McGill gegenüber 82 Prozent bei Wilson erklären den Spielstand.

McGill startete mit Breaks von 83 und 78 Punkten in das Match und holte auch den dritten Frame, nachdem Wilson sich nach einer 55 auf Grün verstellt hatte.

Wilson hatte zur Pause zwar auf 1:3 verkürzt, doch im fünften Frame lochte er einmal mehr keinen Ball. Den entscheidenden Fehler im sechsten Durchgang machte der Warrior dann, als er mit dem Schwanenhals verschoss. Eine 69 von McGill war die Quittung. Erst im siebten Frame machte der Schotte seinen ersten richtigen Fehler: Er verschoss nach der letzten Roten Blau. Wilson holte so seinen zweiten Frame.

Im letzten Durchgang des Tages zeigte sich McGill aber unbeeindruckt von seinem Fehler: Mit einer 92 beendete er dann die Session.

