World Championship : Ronnie O' Sullivan does a nice safety shot against Ding Junhui

Kein Blatt Papier passt nach zwei Sessions im Achtelfinale der Weltmeisterschaft zwischen Ronnie O’Sullivan und Ding Junhui - 8:8 ist der Spielstand. In der zweiten Session produzierten beide Fehler, aber auch mitreißendes Snooker. Der erste Frame am Samstag war geprägt von vielen Fehlern bei beiden. O’Sullivan ging schließlich auf Pink mit 5:4 in Führung. Danach nahm das Match Fahrt auf.

In den folgenden Frames verschoss Ronnie O’Sullivan mehrere Schlüsselbälle. Ding Junhui nutzte das gnadenlos aus und zog dank Breaks von 64, 118 und 101 Punkten auf 7:5 davon.

Zu dem Zeitpunkt aber, als ihm das Match aus den Händen zu rutschen drohte, drehte Ronnie O’Sullivan plötzlich auf. Nun holte er dank Breaks von 90, 89 und 73 Punkten drei Frames in Folge. Den letzten Frame der Session gewann dann aber wieder wie am Vortag Ding Junhui.

Robertson und Hawkins ebenfalls ausgeglichen

Auch zwischen Neil Robertson und Barry Hawkins steht es 8:8. Beide begannen mit hohen Breaks, doch dann entwickelten sich lange und umkämpfte Frames. Im siebten Frame verkürzte Hawkins mit einer 111 auf 3:4, doch nach einer 105 von Robertson führte der nach der ersten Session mit 5:3. Am Abend begann der Australier dann mit dem nächsten Century, einer 132. Er lochte auch die erste Rote im zehnten Frame, verschoss danach aber Braun auf die Mitte. Die Quittung war eine 95 von Hawkins zum 4:6.

Das führte zu einem Bruch im Spiel von Robertson, so dass Hawkins mit 7:6 erstmals in Führung ging. Er hätte auch die Chance zum 8:6, doch nachdem er Rot auf die Mitte verschoss machte Robertson den Ausgleich und holte dank einer 69 auch das 8:7. Im 16. Frame war es Robertson, der Rot auf die Mitte verschoss. Hawkins glich mit einer 117 wieder aus.

Clarke führt nur noch knapp

Die Führung von Jamie Clarke gegen Anthony McGill ist auf einen Frame zusammengeschmolzen. Der walisische WM-Debütant liegt nur noch mit 8:7 vorne, nachdem er am Ende der ersten Session noch mit 6:2 geführt hatte.

Die zweite Session war geprägt von einer Konfrontation im zehnten Frame, als McGill sich bei Clarke beschwerte, dieser stünde in seinem Sichtfeld. Schiedsrichter Jan Verhaas beruhigte die beiden umgehend. Clarke holte diesen Frame zwar noch auf Schwarz zum 8:2, aber die restlichen fünf Frames der Session gingen an McGill. Nach dem 15. Frame wurde die Session abgebrochen, weil die Zeit abgelaufen war.

Wilson fehlen nur noch zwei Frames

Bei Kyren Wilson war von fehlender Matchpraxis nichts zu spüren. Der "Warrior" hatte ja die erste Runde nach der Absage von Anthony Hamilton kampflos überstanden. Bei seinem ersten Auftritt bei dieser WM überzeugte Wilson mit sicherem Lochspiel und überragendem Breakbuilding.

Mit zwei Centuries, darunter auch das 200. seiner Karriere, und sieben weiteren Breaks ging er gegen Martin Gould mit 10:3 in Führung. Das Match drohte bereits in der zweiten Session entschieden zu werden. Gould jedoch fand im 14. Frame etwas von der Sicherheit, die ihn in der ersten Runde ausgezeichnet hatte. So holte er noch zwei Frames. Der letzte Durchgang des Tages gehörte dann aber wieder Wilson, der mit 11:5 führt und dem am Sonntag damit nur noch zwei Frames fehlen.

