Snooker

WM-Qualifikation: Wilson unterläuft kurioser Fluke auf Rot in 2. Runde gegen Jones

Jamie Wilson ist in der 2. Runde der WM-Qualifikation ein kurioser Fluke unterlaufen. Der 17-Jährige verschoss im Match gegen Jak Jones im ersten Frame bei einem Shot to Nothing Rot, hatte aber Glück, dass der Ball noch den Weg in die grüne Tasche fand.

00:00:16, vor 2 Stunden