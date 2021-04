Snooker

Snooker-WM: O'Sullivan locht spektakuläres Double im Crucible Theatre gegen Joyce

Ronnie O'Sullivan hat bei der Snooker-WM in Sheffield ein spektakuläres Double gegen Mark Joyce gelocht. In der Eröffnungspartie der WM-Endrunde in Sheffield versenkte O'Sullivan dabei die letzte Rote genial in der grünen Tasche.

00:00:31, vor einer Stunde