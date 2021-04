Snooker

Snooker-WM 2021: O'Sullivan schaltet in den Beastmode und legt starkes Finish hin

Ronnie O'Sullivan hat bei der Snooker-WM 2021 in Sheffield ein starkes Finish hingelegt. Der Titelverteidiger schaltete am Ende des achten Frames im Erstrundenduell gegen Mark Joyce in den Beastmode und lochte drei tolle Bälle in Folge.

00:01:06, vor 2 Stunden