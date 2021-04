Snooker

Snooker-WM - Pengfei Tian mit spektakulärem Double-Fluke: "Schafft es in den Highlight-Schnitt"

Was für ein Glück für Pengfei Tian: In seiner WM-Erstrundenpartie gegen John Higgins locht der 33-Jährige gleich zwei rote Kugeln auf einmal. Dabei wollte er eigentlich eine ganz andere Rote in einer Tasche unterbringen. Der Double-Fluke im Video.

00:01:00, vor 2 Stunden