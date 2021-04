Snooker

Snooker-WM 2021 - Wilson locht geniale Rote im Viertelfinale gegen Robertson: "Er wird belohnt"

Kyren Wilson hat bei der Snooker-WM 2021 in Sheffield seine Lochqualitäten unter Beweis gestellt. Der WM-Finalist des Vorjahrs versenkte eine lange Rote mitten in der Tasche in seinem Viertelfinalmatch gegen Neil Robertson.

