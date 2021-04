Snooker

WM-Qualifikation: McLeod hat beim Lochen einer Roten ganz viel Pech gegen Hamilton

Rory McLeod hat in der WM-Qualifikation in seinem Zweitrundenspiel ganz viel Pech. Der Jamaikaner lochte im Match gegen Anthony Hamilton eine ganz dünne Rote, konnte allerdings die schnelle Weiße nicht kontrollieren. Der Spielball landete nach einer Berührung mit Braun in der grünen Tasche.

00:00:24, vor 5 Stunden