Snooker

Snooker-WM - Judd Trump "bärenstark": Weltmeister von 2019 versenkt Rot aus schwieriger Position

Das WM-Halbfinale zwischen Judd Trump und Mark Williams bietet alles was der Snooker-Sport zu bieten hat, darunter auch ganz schwierige Bälle. So wie in Frame 31, als Trump eine Rote in einer Ecktasche versenkt, obwohl sie von Gelb verdeckt wird. Eine "bärenstarke" Aktion des Weltmeister von 2019. Die Szene im Video.

00:00:21, vor einer Stunde