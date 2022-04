Snooker

Snooker-WM 2022: Kyren Wilson sorgt mit starkem Century gegen Ding Junhui für WM-Rekord

Kyren Wilson hat bei der Snooker-WM in Sheffield mit einem Century gegen Ding Junhui für einen Rekord gesorgt: Es war das insgesamt 42. Century in der 1. Runde, so viele gab es bei der WM noch nie. 126 Punkte stehen für Wilson im 15. Fram am Ende zu Buche. Der Engländer gewinnt das Duell schließlich auch 10:8 und steht somit im Crucible Theatre im Achtelfinale der Weltmeisterschaft.

00:02:22, vor einer Stunde