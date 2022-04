Snooker

Snooker-WM - Mark Williams mit "Hit and Hope" erfolgreich: Wahnsinns-Fluke im Halbfinale gegen Judd Trump

Das WM-Halbfinale zwischen Judd Tump und Mark Williams geht nach einer fantastischen Aufholjagd des Walisers in den Decider. Dort sieht es für Williams zunächst jedoch nicht gut aus. Als er an den Tisch kommt, hat er keine klare Chance eine Rote zu lochen. Deshalb probiert es aus seiner Verzweiflung ein "Hit and Hope"-Move und hält einfach mal drauf. Mit Erfolg: Es fällt tatsächlich eine Rote.

00:00:33, vor einer Stunde