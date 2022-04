Snooker

Snooker-WM: Ronnie O'Sullivan beschwert sich über bewegende Zuschauer - Schiedsrichter macht Ansage an Fans

Zu Beginn der zweiten Session des WM-Halbfinals gegen John Higgins beschwert sich Ronnie O'Sullivan beim deutschen Schiedsrichter Marcel Eckardt über Zuschauer in der ersten Reihe, die sich offenbar in der Konzentrationsphase bewegen. Schiedsrichter Eckardt bittet die Fans im Crucible Theatre in Sheffield daraufhin sich in diesem Fall "einzufrieren", um die Spieler nicht zu stören.

00:01:06, vor 2 Stunden