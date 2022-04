Snooker

Snooker-WM: Ronnie O'Sullivan geht mit Century Break gegen David Gilbert erstmals in Führung

Nach einem glatten Fehlstart in die WM gegen David Gilbert, bei dem Ronnie O'Sullivan die ersten drei Frames allesamt abgeben muss, dreht der sechsmalige Weltmeister in der Erstrundenpartie auf. Mit einem Century Break von 104 Punkten stellt der 46-Jährige auf 4:3 und geht erstmals in dem Spiel in Führung. In der Folge ist er nicht mehr zu bremsen. Er gewinnt die erste Session mit 6:3.

00:02:13, vor 26 Minuten