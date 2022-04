Snooker

Snooker-WM: Ronnie O'Sullivan macht gegen David Gilbert das Achtelfinale perfekt - die Entscheidung im Video

Ronnie O'Sullivan setzt sich in der ersten Runde der Snooker-WM in Sheffield gegen David Gilbert durch (10:5). Nach 15 Frames zieht der sechsmalige Weltmeister in das Achtelfinale ein. Im entscheidenden Spielabschnitt reichen dem 46-Jährigen 68 Punkte zur Fixierung seines Erfolges.

00:04:18, vor einer Stunde