Snooker

Snooker-WM 2022 - Ronnie O'Sullivan spricht über Ding Junhui: "Da steckt ein Tier dahinter"

Ronnie O'Sullivan und Ding Junhui sind gut befreundet. Nach dem kleinen Ausraster bei der Snooker-WM, als der Chinese nach einer verpassten Roten seinen Kopf auf den Tisch schlug, gab O'Sullivan einen Einblick in den Charakter seines Snooker-Kollegen. Dieser sei in Wahrheit nicht so ruhig und zurückhaltend, wie viele vermuteten. "Manchmal kann er ein bisschen wütend werden", erklärte "The Rocket".

00:00:30, vor 2 Stunden