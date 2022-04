Snooker

Snooker-WM 2022 - Ronnie O'Sullivan verrät in "My First": Habe für Senna und Tyson geschwärmt

Ronnie O'Sullivan verrät anlässlich der Snooker-WM 2022 im Gespräch mit Eurosport seine "First Things" - so habe er früh schon für Ayrton Senna und Mike Tyson geschwärmt. "The Rocket" muss zudem überlegen, ob er schon mal einen richtigen Job gehabt hat und gibt ein paar Fußball-Anekdoten preis - unter anderem erinnert er sich noch gut an ein Tor von Paul Gascoigne im FA Cup.

00:03:17, vor 2 Stunden