Snooker-WM 2022: Mark Selby macht Sieg gegen Jamie Jones klar und besteht Härtetest in Runde eins

Mark Selby hat mit Jamie Jones in der ersten Runde der Snooker-WM in Sheffield einen starken Gegner und kann sich nie so richtig absetzen. Der Titelverteidiger erarbeitet sich aber ein Polster und bringt das Spiel beim Stand von 9:7 konzentriert nach Hause. Zwar lässt Selby den Außenseiter aus Wales im 17. Frame nochmal an den Tisch, Jones nutzt die Chance aber nicht und produziert ein Foul.

00:04:19, vor 32 Minuten