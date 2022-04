Snooker

Snooker-WM 2022: Liam Highfield mit ganz viel Dusel bei Fluke gegen Anthony McGill in Runde eins

Liam Highfield gelingt bei der Snooker-WM im Crucible in Sheffield ein kurioser Fluke. In der ersten Runde gegen Anthony McGill verfehlt Highfield Rot, doch durch eine glückliche Fügung fällt doch noch eine andere Rote in eine Tasche. Hier gibt es die kuriose Szene im Video. Bei Eurosport.de gibt es alle News und Highlight-Videos rund um die Snooker-WM im Crucible.

00:00:33, vor 28 Minuten